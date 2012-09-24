Иран предупредил о возможности третьей мировой войны

24 сентября 2012, 08:11

{1-}

Удар Израиля по Ирану может, в конечном счете, привести к третьей мировой войне.

С таким предупреждением выступил в интервью арабоязычному телеканалу "Аль-Алям" командующий аэрокосмическими силами иранского частей ВС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Израиль даже не может представить, каким будет ответ ИРИ на эту агрессию – масштабным и всеобъемлющим, он станет прелюдией к его гибели, и, не исключено, что перерастет в третью мировую войну", – указал генерал.

"Иран не будет первым развязывать войну, однако, не исключено, нанесет упреждающий удар, если будет уверен, что враги проводят последние приготовления к агрессии против нас", – уточнил он, подчеркнув при этом, что пока таких предпосылок нет.

По словам генерала, "американские базы на Бахрейне, в Катаре и Афганистане, как элемент присутствия США в регионе, без колебания будут атакованы, если воспылает пламя войны".

Напомним, накануне командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, "израильские власти должны осознавать, что сионистский режим будет уничтожен, если он атакует Иран". "Это станет самоубийством для них, их концом. Враги не смогли победить иранский народ в прошлом, и не смогут теперь, потому что нам удалось получить доступ к передовым технологиями в области обороны. Поэтому, я считаю, что никто не посмеет напасть", - подчеркнул он. Тем не менее, указал военачальник, нет гарантий того, что израильская сторона "будет действовать мудро", и "вероятность того, что война может вспыхнуть, существует", однако "где и когда она будет, пока не ясно".

Как ранее писал Главред, специалисты по планированию министерства обороны Израиля спрогнозировали возможные потери в случае войны против ливанского движения «Хизбалла», Сирии и Ирана.

По данным израильского военного ведомства, в конфликте против Ирана и «Хизбаллы» Израиль может потерять убитыми около 200 гражданских лиц. В том случае, если к боевым действиям присоединится Сирия, потери возрастут до 300 человек.

Израильское руководство заявило о возможности применения силы против иранских ядерных объектов, если Тегеран немедленно не прекратит исследования в этой сфере.

Иран в ответ назвал подобные речи «пустыми угрозами» и отказался заморозить разработки. Кроме того, иранцы грозят, что если удар все-таки будет нанесен, они ответят на него максимально жестко и с использованием всех имеющихся у них средств.

Движение «Хизбалла», базирующееся в Южном Ливане у границы с Израилем, считается верным союзником Ирана.

Новости по теме:

Удар Израиля по Ирану готовы поддержать 25 стран - СМИ

Иран создаст ядерное оружие уже через полгода - Израиль

Иран признал свое военное присутствие в Сирии

Российский журналист: третья мировая начнется из-за Сирии и "Газпрома"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять