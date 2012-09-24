Иран предупредил о возможности третьей мировой войны

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Удар Израиля по Ирану может, в конечном счете, привести к третьей мировой войне.

С таким предупреждением выступил в интервью арабоязычному телеканалу "Аль-Алям" командующий аэрокосмическими силами иранского частей ВС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Израиль даже не может представить, каким будет ответ ИРИ на эту агрессию – масштабным и всеобъемлющим, он станет прелюдией к его гибели, и, не исключено, что перерастет в третью мировую войну", – указал генерал.

"Иран не будет первым развязывать войну, однако, не исключено, нанесет упреждающий удар, если будет уверен, что враги проводят последние приготовления к агрессии против нас", – уточнил он, подчеркнув при этом, что пока таких предпосылок нет.

По словам генерала, "американские базы на Бахрейне, в Катаре и Афганистане, как элемент присутствия США в регионе, без колебания будут атакованы, если воспылает пламя войны".

Напомним, накануне командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, "израильские власти должны осознавать, что сионистский режим будет уничтожен, если он атакует Иран". "Это станет самоубийством для них, их концом. Враги не смогли победить иранский народ в прошлом, и не смогут теперь, потому что нам удалось получить доступ к передовым технологиями в области обороны. Поэтому, я считаю, что никто не посмеет напасть", - подчеркнул он. Тем не менее, указал военачальник, нет гарантий того, что израильская сторона "будет действовать мудро", и "вероятность того, что война может вспыхнуть, существует", однако "где и когда она будет, пока не ясно".

Как ранее писал Главред, специалисты по планированию министерства обороны Израиля спрогнозировали возможные потери в случае войны против ливанского движения «Хизбалла», Сирии и Ирана.

По данным израильского военного ведомства, в конфликте против Ирана и «Хизбаллы» Израиль может потерять убитыми около 200 гражданских лиц. В том случае, если к боевым действиям присоединится Сирия, потери возрастут до 300 человек.

Израильское руководство заявило о возможности применения силы против иранских ядерных объектов, если Тегеран немедленно не прекратит исследования в этой сфере.

Иран в ответ назвал подобные речи «пустыми угрозами» и отказался заморозить разработки. Кроме того, иранцы грозят, что если удар все-таки будет нанесен, они ответят на него максимально жестко и с использованием всех имеющихся у них средств.

Движение «Хизбалла», базирующееся в Южном Ливане у границы с Израилем, считается верным союзником Ирана.

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