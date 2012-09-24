В Казахстане уволили премьер-министра

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Премьер-министра Казахстана страны Карима Масимова отправили в отставку, вслед за ним уходит в отставку все правительство страны.

Согласно закону, правительство Казахстана будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава, сообщает Интерфакс-Украина.

"Глава государства Нурсултан Назарбаев освободил Карима Масимова от должности премьер-министра в связи с поданным заявлением", – сообщила пресс-служба президента 24 сентября.

В истории независимого Казахстана Масимов стал седьмым премьер-министром.

47-летний Масимов ранее в разные годы возглавлял Народный банк, был помощником главы государства, министром транспорта и коммуникаций, вице-премьером – министром экономики и бюджетного планирования.

В соответствии с Конституцией, глава государства назначает нового премьер-министра с согласия парламента. Новый премьер, в соответствии с законодательством, должен в десятидневный срок после назначения внести главе государства предложения о структуре и составе правительства. При этом президент страны по представлению премьера определяет структуру правительства, назначает на должность и освобождает от должности его членов.

Премьер-министр в течение месяца после своего назначения представляет парламенту доклад о программе правительства, а в случае ее отклонения представляет новый доклад о программе в течение двух месяцев.

Как ранее писал Главред, 23 сентября прошли парламентские выборы в Беларуси. Александр Лукашенко назвал ход парламентских выборов в стране счастьем для народа.

«Пусть завидуют, как у нас проходят выборы. Скучно и спокойно – это счастье для народа. Нам не нужны революции, стычки, потрясения», - заявил он.



Как заявил Лукашенко, после выборов он рассчитывает на улучшение отношений с Западом.



«Я должен рассчитывать на лучшее. Но выборы мы проводим не для Запада, и главным автором выборов является белорусский народ», - подчеркнул он.

фото: sk.kz/

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