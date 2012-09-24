В Беларуси избрали 109 депутатов из 110

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В Палату представителей Национального собрания Беларуси избрано 109 депутатов из 110.
Об этом на пресс-конференции 24 сентября в Минске заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает Украинская правда.
"Выборы состоялись. По их итогам в Палату представителей избрано 109 депутатов, не избран депутат только по одному из избирательных округов в Гомельской области", – отметила глава ЦИК.
По ее словам, в этом округе (Новобелецком) предстоят повторные выборы, поскольку там они проходили на безальтернативной основе – за кандидата было подано менее 50% голосов.
Явка на парламентских выборах в Белоруссии в целом по республике составила 74,3%. Второго тура не будет ни по одному из избирательных округов, уточнила Ермошина.
"За период с 18 по 23 сентября в ЦИК поступило 110 жалоб", - сообщила также она.
В то же время Глава Центризбиркома России Владимир Чуров заявил, что организация голосования на парламентских выборах в Белоруссии полностью соответствует национальному законодательству.
"Все, что я видел на своем маршруте, - организация голосования, оборудование избирательных участков - полностью соответствует национальному избирательному законодательству Беларуси", - заявил Чуров в воскресенье журналистам в Минске.
По его словам, 23 сентября в течение дня он вместе со своими коллегами из ЦИК России посетил ряд избирательных участков в Бресте, Кобрине и Барановичах.
Как ранее писал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ход парламентских выборов в стране счастьем для народа.
«Пусть завидуют, как у нас проходят выборы. Скучно и спокойно – это счастье для народа. Нам не нужны революции, стычки, потрясения», - заявил он.
Белорусская оппозиция назвала выборы недемократичными.
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