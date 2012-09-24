В Беларуси избрали 109 депутатов из 110

{1-}

В Палату представителей Национального собрания Беларуси избрано 109 депутатов из 110.

Об этом на пресс-конференции 24 сентября в Минске заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает Украинская правда.

"Выборы состоялись. По их итогам в Палату представителей избрано 109 депутатов, не избран депутат только по одному из избирательных округов в Гомельской области", – отметила глава ЦИК.

По ее словам, в этом округе (Новобелецком) предстоят повторные выборы, поскольку там они проходили на безальтернативной основе – за кандидата было подано менее 50% голосов.

Явка на парламентских выборах в Белоруссии в целом по республике составила 74,3%. Второго тура не будет ни по одному из избирательных округов, уточнила Ермошина.

"За период с 18 по 23 сентября в ЦИК поступило 110 жалоб", - сообщила также она.

В то же время Глава Центризбиркома России Владимир Чуров заявил, что организация голосования на парламентских выборах в Белоруссии полностью соответствует национальному законодательству.

"Все, что я видел на своем маршруте, - организация голосования, оборудование избирательных участков - полностью соответствует национальному избирательному законодательству Беларуси", - заявил Чуров в воскресенье журналистам в Минске.

По его словам, 23 сентября в течение дня он вместе со своими коллегами из ЦИК России посетил ряд избирательных участков в Бресте, Кобрине и Барановичах.

Как ранее писал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ход парламентских выборов в стране счастьем для народа.

«Пусть завидуют, как у нас проходят выборы. Скучно и спокойно – это счастье для народа. Нам не нужны революции, стычки, потрясения», - заявил он.

Белорусская оппозиция назвала выборы недемократичными.

Новости по теме:

Лукашенко: ход выборов в Беларуси - счастье для народа

Пять оппозиционных партий Беларуси назвали выборы недемократичными

Выборы в Беларуси: члены избиркомов лепят пластилиновых мишек и чебурашек