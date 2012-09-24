На выборах можно заработать от 100 до 4000 гривен

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Украинские кадровые агентства в интернете наперебой предлагают работу на выборах. Например, наблюдателю в день голосования предлагают 100 долларов.

Если работа более длительная – обещают 4 тысячи гривен в месяц, с выплатой раз в день от 100 до 200 гривен, однако система политического сетевого маркетинга часто обманывает своих наемников, обещая деньги потом, сообщает ТСН.

А сторонники разных политических сил взаимно подозревают друг друга, разоблачая нарушения, ведь и для тех, кто будет голоса на парламентских выборах считать, и для тех, кто за этим будет следить есть возможности для манипуляций.

Об этом говорят международные наблюдатели, а кандидаты настаивают, что их наблюдатели работают исключительно за идею.

"Мои волонтеры работают добровольно и безвозмездно, потому что они хотят, чтобы я стала народным депутатом - как задача максимум, и, как задача минимум - чтобы выборы на участках, членами УИК которых они будут, прошли честно", – настаивает кандидат в народные депутаты Татьяна Монтян.

На самом деле только те кандидаты, кто тщательно готовит своих наблюдателей и членов комиссий, смогут защитить результаты голосования от фальсификаций.

Однако опытные эксперты утверждают, что труд только за идею – большая редкость.

Убедиться в этом – просто, поговорив со знакомыми, которые без камеры рассказывают даже о семейном подряде, где муж пополняет семейный бюджет, наблюдая за регионалами, а жена – за оппозицией.

Как ранее писал Главред, изменение способа формировать окружкомы привела к тому, что некоторые крупные партии, например Удар и Свобода не получили ни одного места в комиссиях. Контролировать честность выборов они смогут исключительно через наблюдателей. Зато карликовые партии с экзотическими названиями типа " анархистов", активно продавали свои избирательные квоты.

фото, видео: ТСН

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