На Закарпатье румынский язык стал региональным

В селе Белая Церковь (Раховский район Закарпатской области) румынскому языку представили статус регионального.

Об этом говорится в ответе председателя сельсовета Белой Церкви в ответ обращение нардепа Геннадия Москаля, сообщает его пресс-служба.

«Согласно положениям Закона Об основах государственной языковой политики, который предусматривает предоставление статуса регионального языка языкам национальных меньшинств, количество которых в регионе составляет 10% от общей численности населения, на XII сессии сельского совета Белой Церкви от 14 августа 2012 года было принято решение применять румынский язык в официальных и административных документах», - говорится в ответе председателя сельского совета Георге Беринде.

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Ответ в соответствии с принятым законом Кивалова-Колесниченко написан на румынском языке.

Ранее «Главред» сообщал, что в Черновицкой области депутаты Тарасовецкого сельсовета Новоселицкого района подавляющим большинством голосов признали на территории села румынский (молдавский) язык региональным.

Также напомним, что райсовет Берегово Закарпатской области принял решение присвоить венгерскому языку статус регионального на территории района.

фото: moskal.in.ua

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