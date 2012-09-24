Опубликовано видео ДТП в Латвии, в котором пострадали 18 украинцев

{1-} В сети появилось видео с места ДТП в Латвии, в котором пострадали 18 украинских спортсменов, следовавших из Эстонии во Львов.

Напомним, что авария произошла в ночь на понедельник, 24 сентября, на шоссе Рига - Даугавпилс. Грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который направлялся из Риги во Львов. В автобусе находились 27 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, которые возвращались с соревнований из Эстонии в Украину.

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В результате аварии пришлось госпитализировать 18 человек: 8 взрослых и 10 несовершеннолетних, сообщает Delfi.lv.

Подростки не получили тяжелых травм, у некоторых констатированы сотрясение мозга и переломы ключицы. Очень тяжелые травмы получил один из взрослых пассажиров автобуса, он доставлен в Ригу в больницу Гайльэзерс, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь пострадавшим оказывали восемь автомобилей «неотложки».

Все пострадавшие доставлены в больницы. По факту ДТП ведется расследование.

Ранее «Главред» сообщал, что 8 сентября в Псковской области России разбился автобус с украинцами, пострадали 8 человек.

Фото, видео: twitter.com, youtube.com

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