Стали известны подробности ДТП с украинцами в Латвии

{1-} Ужасная авария, которая произошла в Латвии, из-за чего пострадали 17 украинских спортсменов, начал обрастать подробностями. Оказалось, что в попавшем в ДТП автобусе ехала сборная Украины по самбо.

Об этом пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, сообщил Интерфакс-Украина.

Напомним, что авария произошла в ночь на понедельник, 24 сентября, на трассе Таллинн - Рига вблизи города Саласпилс.

«Столкнулись грузовик, которым управлял гражданин Польши, и автобус, перевозивший сборную Украины по самбо - группу спортсменов из 25 человек (18 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет и 7 взрослых). В автобусе находились также два водителя», - сообщил он.

На место происшествия после получения информации о ДТП выехали посол и консул Украины в Латвии.

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«По предварительным данным полиции Латвии, автобус с украинскими гражданами выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии автобус вылетел в кювет», - сообщил Дикусаров.

Пострадавшие доставлены в больницу Риги. Согласно предварительной информации, пострадали 17 человек, находившихся в автобусе. 9 детей и один взрослый, которые не пострадали, были размещены в пансионате Саласпилса.

«Посольство Украины в Латвии поддерживают контакт с латвийскими медицинскими заведениями для получения необходимой информации о пострадавших и предоставления всесторонней содействия гражданам Украины. Дело находится на особом контроле в МИД Украины и департаменте консульской службы», - подчеркнул представитель МИД.

Ранее «Главред» сообщал, что в ДТП пострадали 18 человек - 8 взрослых и 10 несовершеннолетних. Подростки не получили тяжелых травм, у некоторых констатированы сотрясение мозга и переломы ключицы. Очень тяжелые травмы получил один из взрослых пассажиров автобуса, он доставлен в Ригу в больницу Гайльэзерс, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь пострадавшим оказывали восемь автомобилей «неотложки».

Фото, видео: twitter.com, youtube.com

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