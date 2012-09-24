На Николаевщине столкнулись 3 автомобиля: 8 пострадавших

На 222-м километре автодороги Ульяновка–Николаев" 23 сентября столкнулись автомобили DAF, Daewoo Sens и Renault Trafic.

По данным управления ГАИ в Николаевской области в результате аварии с участием 3 автомобилей госпитализированы 8 человек.

Авария произошла около 21.00. Водитель DAF с полуприцепом, двигаясь из Николаева, при развороте в обратном направлении с крайней правой полосы не убедился в безопасности маневра, чем создал препятствие для движения автомобилям Daewoo и Renault, которые ехали в попутном направлении по соседней полосе.

В результате ДТП 44-летний пассажир Daewoo и 7 пассажиров Renault были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

По факту ДТП ведется следствие.

Как ранее писал Главред, в субботу 22 августа поздно вечером в Киеве в результате ДТП во время нелегальных автогонок погибли глава департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Сергей Чекашкин и пассажир его автомобиля.

фото: mukola.net

Новости по теме:

Опубликовано видео ДТП в Латвии, в котором пострадали 18 украинцев

Опубликованы подробности, фото и видео смертельных гонок в Киеве

Подробности страшной аварии в Москве: опубликованы фото и видео