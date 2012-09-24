Резолюцию Сената США по Украине "протолкнули" – американский эксперт

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Резолюция Сената США по Украине не имеет обязательного характера и говорит лишь о позиции тех людей, которые ее "протолкнули".

Об этом заявил исполнительный директор Американского института в Украине Энтони Салвия (Anthony Salvia), сообщает Интерфакс-Украина.

"Недавно Сенат США принял резолюцию, на которую СМИ США не обратили особого внимания... Как известно, Сенат Соединенных Штатов принимает много резолюций по различным вопросам. США … во многих аспектах действительно занимают лидирующие позиции, так что вполне естественно, что политики и сенаторы высказываются по различным вопросам, касающихся различных частей мира. Случай с этой резолюцией не является исключением: она не носит обязательного характера, не обязывает Сенат совершать какие-либо действия, она лишь выражает позицию тех людей, которым удалось "протолкнуть" ее в Сенате", – заявил он.

По словам эксперта, США все еще обеспокоено положением экс-премьера Юлии Тимошенко, но вопрос состоит лишь в том, чтобы привлекать к правосудию всех одинаково, а не выборочно. В то же время, стоит учитывать все детали резолюции, чтобы не казалось, что авторы документа не принимают его во внимание.

"Конечно, политиков нельзя привлечь к ответственности, вопрос лишь в том, чтобы это происходило не выборочно, и закон при этом применялся ко всем одинаково, а судебная система не была заполитизирована. Одновременно это еще не означает, что лицо не является виновным", - подчеркнул эксперт.

Как ранее писал Главред, 22 сентября адвокат Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что Сенат США единогласно поддержал резолюцию по Украине, в которой осуждаются действия администрации Президента Виктора Януковича, "направленные на политически мотивированное заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко".

Ранее, в комментарии МИД по этому поводу отмечалось, что резолюция Комитета по международным отношениям Сената США относительно Украины отражает позицию лишь ее авторов, «известных своими симпатиями к украинской оппозиции».

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