Суд перенес оглашение приговора Волге

{1-} Шевченковский райсуд Киев перенес оглашение приговора по уголовному делу в отношении экс-главы Госфинуслуг Василия Волги на 14.00.

Соответствующее объявление вывешено на входной двери здания Шевченковского суда, сообщает «Интерфакс-Украина».

В тексте объявления не содержится каких-либо объяснений, в связи с чем перенесено оглашение приговора. Ранее предполагалось, что оглашение приговора по делу Волги должно было состоятся в 11.00 24 сентября.

Ранее «Главред» сообщал, что Волга был задержан 19 июля 2011 года. 21 июля стало известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.368 ч.3 Уголовного кодекса по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долл. по предварительному сговору лиц.

Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Госфинуслуг в связи «с нарушением присяги госслужащего».

Гособвинение просит суд приговорить Волгу к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

фото: gazeta.ua

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