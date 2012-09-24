Сегодня Янукович отправляется в США

{1-} 24-27 сентября Президент Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает пресс-службы главы государства.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 18 сентября в США отправилась официальная делегация Украины.
Планировалось, что в ее состав должны были войти глава Нацбанка Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, экологии Эдуард Ставицкий, аграрной политики Николай Присяжнюк, глава Государственной налоговой службы Александр Клименко и Государственной таможенной службы Игорь Калетник, а также другие официальные лица.
Задача делегации – обсудить будущие проекты и существующие проблемы, а также организовать для Президента встречи на максимально высоком официальном уровне.
фото: president.gov.ua
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