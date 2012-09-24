Сегодня Янукович отправляется в США

{1-} 24-27 сентября Президент Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает пресс-службы главы государства.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 18 сентября в США отправилась официальная делегация Украины.

Планировалось, что в ее состав должны были войти глава Нацбанка Сергей Арбузов, министр финансов Юрий Колобов, экологии Эдуард Ставицкий, аграрной политики Николай Присяжнюк, глава Государственной налоговой службы Александр Клименко и Государственной таможенной службы Игорь Калетник, а также другие официальные лица.

Задача делегации – обсудить будущие проекты и существующие проблемы, а также организовать для Президента встречи на максимально высоком официальном уровне.

фото: president.gov.ua

Новости по теме:

Янукович готовится к визиту в США

Янукович остается самым популярным политиком в Украине

Янукович отправил делегацию в США