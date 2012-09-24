Янукович в Лавре помолился перед Плащаницей Богородицы

{1-} В понедельник, 24 сентября, Президент Виктор Янукович принял участие в молитве перед Плащаницей Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.

Глава государства поклонился святыне и зажег свечу, сообщает пресс-служба Президента.

Плащаница Пресвятой Богородицы находится в Украине с 19 сентября по 19 октября по просьбе Митрополита Киевского и всея Украины блаженнейшего Владимира и по благословению Патриарха Иерусалимского Феофила III.

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Также напомним, что Плащаница будет находиться в Киево-Печерской лавре до 24 сентября. Затем святыня отправится с крестным ходом по 13 городам: Полтава - 24-26.09, Харьков - 26-29.09, Изюм - 29-30.09, Донецк (Святогорская лавра) - 30.09 - 02.10, Луганск - 02-05.10, Днепропетровск - 05-08.10, Запорожье - 08-11.10, Белая Церковь - 12-13.10, Киев (Спасо-Преображенский собор) - 14.10, Житомир - 15-16.10, Тернополь - 16-17.10, Почаев - 17-18.10 и Львов - 18-19.10.

фото: president.gov.ua

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