Белорусская оппозиция не попала в парламент

{1-} Никто из представителей оппозиции не вошел в новый состав Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте белорусского Центризбиркома, сообщает Интерфакс.

Почти во всех округах победу одержали депутаты-одномандатники, поддерживающие Александра Лукашенко. Кроме них, в парламент пробились трое коммунистов и один член Аграрной партии – в ходе предвыборной кампании эти кандидаты демонстрировали свою лояльность к власти.

Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила избрание 109 из 110 депутатов парламента в первом туре тем, что в выборах участвовали "действительно сильные кандидаты".

"Да и конкуренция была небольшая, плюс к этому было 16 безальтернативных округов", – сказала Ермошина. "Не избран депутат только по одному из избирательных округов в Гомельской области", – добавила глава ЦИК.

В предыдущем составе Палаты представителей Национального собрания Белоруссии также не было депутатов от оппозиции.

Как ранее писал Главред, представители оппозиции отказались признавать итоги выборов.

"Наблюдатели и оппозиционные политики говорят о массовых нарушениях законодательства при подготовке и проведении 'выборов'", – сообщает "Хартыя'97" – Практически со всех крупных вузов и предприятий поступила информация о том, что людей заставляют в нем участвовать под угрозами. Досрочно голосовали иногородние студенты, жители общежитий, военнослужащие, сотрудники государственных предприятий, граждане, осужденные к ограничению свободы".

Напомним, 15 сентября Объединенная гражданская партия (ОГП) и "Белорусский народный фронт" (БНФ) заявили о бойкоте выборов. Другие оппозиционные кандидаты жаловались на оказываемое давление и отсутствие доступа к СМИ.

фото, видео: gazetaby.com, youtube.com

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