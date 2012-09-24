ПР предложила признать русских коренным народом, а их язык - государственным

{1-} Нардеп-регионал Александр Черноморов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон «Об основах государственной языковой политики», которым предлагается признать русских коренным народом Украины.
Закон должен усилить защиту языковых прав российского и русскоязычного населения Украины, сообщает УНИАН.
В пояснительной записке к законопроекту автор указал, что его целью является, в первую очередь, конкретизация принципов государственной языковой политики относительно обеспечения конституционного права российского и русскоязычного населения на свободное использование их родного языка и языка повседневного общения – русского, как такого, который является языком коренного народа, языком межнационального и международного общения, и языком, которым пользуется если не большинство, то, по крайней мере, половина населения государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лина Костенко: языковой закон – закон гамадрилов, подписанный Президентом
Кроме того, законопроект предусматривает, что Украинское государство обеспечивает своим гражданам право свободного пользования русским языком как языком коренного народа Украины, языком межнационального и международного общения, а в регионах компактного проживания граждан, для которых русский язык является родным, - функционирование русского языка наравне с государственным.
По мнению автора, это должно привести к предоставлению русскому языку статуса государственного языка наравне с украинским языком.
При этом незнание государственного языка или языка межнационального общения не может быть основанием для отказа гражданину Украины в приеме его на работу. После приема на работу служащий или другой работник обязан овладеть языком работы органа или организации, в объеме, который необходим для выполнения служебных обязанностей. В то же время тексты законодательных актов, официальных документов, объявлений, сообщений центральных органов власти выполняются на государственном и русском языках.
фото: ostro.org
Новости по теме:
Названа дата нового голосования за языковой закон
Языковой закон приняли из-за слабости Галичины - Герман
Кучма раскритиковал языковой закон
Герман потребовала поднять барьер регионального языка до 30%