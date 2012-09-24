Обнародована программа визита Януковича в США

{1-} 24-26 сентября 2012 года состоится рабочий визит Президента Виктора Януковича в США для участия в работе 67-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом рассказал глава АП Сергей Левочкин, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Янукович государства выступит на пленарном заседании 67-й сессии Генассамблеи ООН. Он также также примет участие в официальном приеме от имени президента США Барака Обамы и официальном ланче от имени Генсека ООН Пан Ги Муна.

Кроме того, в Нью-Йорке Янукович планирует провести ряд двусторонних встреч.

По словам Левочкина, предусматривается также интервью Главы украинского государства американским СМИ.

фото: president.gov.ua

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