В Крыму откроют памятник российскому императору

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В крымском поселке Новый Свет 28 сентября откроют памятники последнему императору России Николаю ІІ и князю Льву Голицину.

Об этом сообщает пресс-служба Республиканского комитета Автономной республики Крым по информации.

Открытие памятников состоится в рамках проведения «Дней Голицына в Новом Свете», которое пройдет с 27 по 29 сентября в поселке Новый Свет.

Кроме того, в эти дни пройдет торжественное открытие IV Международного специализированного конкурса шампанских и игристых вин им. князя Льва Голицына.

Как ранее писал Главред, 2 сентября, в День города, в одесском парке Шевченко торжественно открыли восстановленную колонну, посвященную российскому императору Александру II Освободителю.

Колонну открывал мэр Алексей Костусев, также присутствовали вице-мэры, почетные граждане Одессы, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, представители духовенства, одесситы и гости города, сообщает «Думская»

Предполагалось, что на торжествах будет присутствовать правнучка Александра II, самопровозглашенная глава «Российского Императорского Дома в изгнании» Мария Владимировна Романова, однако в последний момент у женщины нашлись какие-то более важные дела в родной Испании. Романова прислала письмо.

Справка: Новый Свет – курортный посёлок в Судакском горсовете АРК, на берегу черноморской бухты Судак-Лиман.

Посёлок возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, вино выходило исключительного качества. Сначала посёлок назывался Парадиз (рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голицына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.

Фото: kianews.com.ua/

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