Настоятель Лавры напал на журналистку и выкрутил ей руки

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Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел крайне грубо обошелся с журналисткой, пытавшейся взять у него комментарий о материальной жизни церкви. Владыка выкрутил ей руки и отобрал мобильный телефон.

Об этом журналистка Корреспондент.net Ксения Карпенко заявила 24 сентября.

"Во время беседы [Павел] грубо отвечал… потом начал выкручивать руки, и забрал мобильный телефон", – сообщила Карпенко, пользуясь мобильным телефоном фотографа, который присутствовал во время инцидента.

Как ранее писал Главред, в июле в СМИ появилась информация о том, что в крови наместника Киево-Печерской Лавры и депутат Киевсовета от Партии регионов были обнаружены мышьяк и ртуть. Позже владыка Павел заявил, что никого не подозревает в своем возможном отравлении и не хочет расследования.

Ранее сообщалось о том, что он, будучи также митрополитом Вышгородским и Чернобыльским УПЦ МП, построил себе роскошный загородный особняк, а на день рождения владыке подарили новенький «Лексус».

фото: golosua.com

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