Премьер-министром Казахстана может стать Ахметов

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Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана дали согласие на назначение Серика Ахметова премьер-министром Казахстана.

С соответствующим предложением к депутатам мажилиса обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает ВВС.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ахметова на должность премьера, за - все 107 человек", – сообщил один из парламентариев.

Как ранее писал Главред, 24 сентября президент Назарбаев принял отставку премьер-министра Казахстана страны Карима Масимова, который отныне будет главой президентской администрации.

фото: ca-news.org

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