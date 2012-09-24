Премьер-министром Казахстана может стать Ахметов

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Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана дали согласие на назначение Серика Ахметова премьер-министром Казахстана.
С соответствующим предложением к депутатам мажилиса обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает ВВС.
"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ахметова на должность премьера, за - все 107 человек", – сообщил один из парламентариев.
Как ранее писал Главред, 24 сентября президент Назарбаев принял отставку премьер-министра Казахстана страны Карима Масимова, который отныне будет главой президентской администрации.
фото: ca-news.org
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