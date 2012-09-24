Березовский обвинил британского судью в получении взятки от Абрамовича

24 сентября 2012, 14:28

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Опальный российский олигарх Борис Березовский заявляет, что при рассмотрении его иска к Роману Абрамовичу на сумму 3,5 млрд фунтов были допущены нарушения, поэтому решение суда должно быть пересмотрено.

Березовский обвинил судью Элизабет Глостер, считающуюся одной из лучших представительниц британской юстиции,  в том, что член ее семьи получил от Абрамовича 500 тыс. фунтов стерлингов, сообщает британская газета The Sunday Times.

Березовский утверждает, что пасынок Глостер адвокат Эндрю Попплуэлл представлял интересы ответчика по делу, которое она разбирала, и получил от него в качестве оплаты за услуги 469 тыс. фунтов.

Британское издание отмечает, что по правилам этики поведения, изданным лордом главным судьей Великобритании, судья должен взять самоотвод, если кто-либо из членов его семьи, в том числе пасынки или падчерицы, имеет к тяжбе какое-либо отношение или представляет одну из сторон.

По данным газеты, Эндрю Попплуэлл работал на Абрамовича с 2007 по 2011 годы. Элизабет Глостер не скрывала этот факт и даже публично объявила о нем на предварительных слушаниях. Однако самоотвод судья не взяла.

Теперь Березовский, как сообщил газете на условиях анонимности его друг, собирается заявить, что судебное разбирательство велось с нарушениями, а соответственно решение должно быть пересмотрено. По словам источника, адвокаты Березовского собираются доказать, что судья преуменьшила масштабы участия своего пасынка в тяжбе, а в действительности он сыграл ключевую роль в разработке стратегии защиты Абрамовича.

Сама Глостер отказалась комментировать обвинения Березовского. В то же время, в департаменте юстиции, который представляет судей, подчеркнули, что в начале процесса Березовский не возражал против ее председательства.

Как ранее писал Главред, Борис Березовский в своем иске требовал от Абрамовича возместить ему 5,5 миллиарда долларов за проданные, по его словам, ниже рыночной стоимости акции компаний «Сибнефть», «Русал» и ОРТ. Судья Глостер отказал в удовлетворении иска, назвав в своем вердикте показания Березовского «намеренно-неискренними» и «ненадежными».

фото: profi-forex.org

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