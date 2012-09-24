Виталий Кличко заявил о завершении спортивной карьеры

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Лидер партии УДАР, выдающийся украинский боксер Виталий Кличко сообщил, что не будет продолжать профессиональную карьеру боксера.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке 24 сентября, отвечая на вопрос, намерен ли он продолжить боксерскую карьеру после парламентских выборов, сообщает ОстроВ.

«Всем любителям бокса могу сказать, что еще не один раз будет подниматься флаг и звучать украинский гимн, когда в ринг будет выходить Кличко», – улыбаясь, сказал Виталий и добавил после паузы: «Если вы имеете в виду меня, то я не собираюсь боксировать. Есть брат, который абсолютно похож на меня и более талантлив, более молод. Так что я имел в виду моего младшего брата Владимира».

В то же время, политик с сожалением напомнил, что 6 млн. украинцев уезжают за рубеж, потому что не могут себя реализовать в Украине.

«…Могу сказать, что братья Кличко – не исключение... В свое время мы тоже уехали из страны, чтобы реализовать себя в спорте. Но жить за границей я не хочу, я хочу жить у себя на Родине по тем стандартам, стандартам жизни современных стран, и это является ключевой мотивацией того, почему я нахожусь в политике», – сказал кандидат в нардепы.

Виталий Кличко рассказал о том, что он принимает меры для прекращения утечки спортивных талантов за рубеж. «Мы создали нашу спортивную компанию и вы можете 10 раз в году наблюдать, когда ребята боксируют и некоторые из них имеют звания Чемпионов мира», – сообщил он.

«Мы создаем все условия, инфраструктуру, чтобы ребята не уезжали за рубеж и смогли реализовать себя на родине и достигли высоких целей, которые ставят перед собой», – подытожил лидер УДАРа.

Как ранее писал Главред, английский боксер Дэвид Хэй заявил о своем намерении получить боксерскую лицензию в Англии, чтобы организовать поединок с чемпионом WBC Виталием Кличко.

«Моя цель - выйти с Виталием в ринг после его избирательной кампании и вернуть титул чемпиона мира WBC в Великобританию. Это единственный бой, который меня интересует. И пояс WBC - единственный, который я отчаянно пытаюсь выиграть перед выходом на пенсию.

фото: УДАР

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