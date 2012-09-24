Третьяков: сегодня наш родной город опять под властью оккупантов

{1-} 22 и 23 сентября состоялись первые концерты из серии встреч киевлян с творческой группой фильма «В бой идут одни старики», приуроченные к началу битвы за освобождение Киева от нацистских захватчиков в 1943 году.

Творческие встречи проходят при поддержке оппозиционного депутата Александра Третьякова, сообщает пресс-служба депутата.

В творческих встречах, которые проходят на открытых площадках в Святошинском и Оболонском районах, принимают участие известные актеры, снимавшиеся в культовом фильме Леонида Быкова: Вилорий Пащенко (лейтенант Воробьев), Александр Немченко (Иван Федорович), Алим Федоринский (Алябьев), Вано Янтбелидзе (Вано) и Рустам Сагдуллаев (Ромео).

Выступая перед ветеранами и жителями Святошинского района 22 сентября на открытии творческих встреч, Александр Третьяков, в частности, заявил, что таким образом «мы отдаем дань памяти нашим отцам и дедам, которые победили в этой битве».

«Сегодня наш родной город опять под властью оккупантов, - сказал на встрече политик. – И нам с вами снова предстоит война за то, чтобы освободить наш Киев от этой преступной власти».

Вилорий Пащенко сообщил, что сценарий данного концерта был им написан еще к 30-летию киноленты и только сейчас, после обращения к Александру Третьякову, он смог воплотить его в жизнь. Также актер надеется, что к 40-летию знаменитого фильма в 2013 году будет снят фильм «В бой снова идут одни старики».

Следующая встреча актеров с киевлянами состоится 25 сентября в 17.45 по адресу ул. Булаховского, 42/43.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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