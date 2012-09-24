Лазаренко ответил на обвинения в убийстве Щербаня: дело сфальсифицировано

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Экс-премьер Павел Лазаренко опроверг обвинения экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко в его причастности к убийству Щербаня и заявляет, что в 2000 году это дело в отношении него было сфальсифицировано.

Об этом говорится в заявлении Лазаренко, сообщает УНИАН.

«Заявление бывшего охранника Президента Кучмы Николая Мельниченко о якобы причастности экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко к заказному убийству народного депутата Евгения Щербаня, сделанное им 14 сентября 2012 года после дачи так называемых показаний в Министерстве юстиции США, является еще одним проявлением использования черного PR против меня», – отмечается в заявлении.

Как отмечает Лазаренко, «Мельниченко не был и не мог быть свидетелем убийства Щербаня. Все, что ему известно, – это разговоры в кабинете бывшего Президента Украины. Причем, из этих разговоров, которые уже были обнародованы в средствах массовой информации, скорее, можно сделать заключение о фальсификации бывшим генеральным прокурором Украины Михаилом Потебенько и его заместителем Николаем Обиходом уголовного дела в отношении меня».

Экс-премьер не исключает, что «в кабинете Кучмы в том или ином контексте назывались фамилии Лазаренко, Кириченко или других лиц, на которых пытались списать убийство Щербаня. Однако обнародованная генпрокурором Потебенько и заместителем генпрокурора Обиходом версия обвинений в мой адрес в резонансных преступлениях опровергается теми же записями майора Мельниченко. Ведь именно 30 мая 2000 года во время упомянутого Мельниченко в его заявлении разговора Потебенько с Кучмой, бывший генеральный прокурор Украины просил у Президента государства разрешения на фальсификацию обвинения в отношении меня в организации убийства Евгения Щербаня и проведения на украинских телеканалах соответствующей PR-кампании при участии Обихода. Этот факт обнародовало в свое время Интернет-издание «5 элемент». Как следует из слов Потебенько, зафиксированных Мельниченко, эта кампания проводилась с одной целью – накануне приезда в Украину Президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона нужно было сделать все для того, чтобы власть США пошла на уступки Генеральной прокуратуре Украины в ее намерении любой ценой нейтрализовать Павла Лазаренко».

По словам Лазаренко, он понимает, что «заявление бывшего охранника Президента по поводу обсуждения в кабинете Кучмы обстоятельств убийства Щербаня появилась не по его собственной инициативе. Однако если у Мельниченко есть офицерская честь и достоинство, то он обязан предоставить не только те фрагменты записей, где Потебенько и.Кучма формируют версию причастности Лазаренко к резонансным преступлениям, но и те, где прямо говорится о цели фабрикации этих уголовных дел».

Как ранее писал Главред, 15 сентября Николай Мельниченко на своей странице в Facebook написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, а экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и партнер Павла Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

фото: hromada.kiev.ua

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