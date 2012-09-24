Европа не признала выборы в Беларуси

{1-} Глава миссии наблюдателей на выборах в Беларуси от ОБСЕ Антонио Милошоски сомневается в достоверности подсчета голосов на прошедших в воскресение парламентских выборах.
По его словам, представители Европы не считают выборы свободными и справедливыми, передает Радио «Свобода».
«Качество избирательного процесса ухудшалось при подсчете голосов, наблюдателям не давали участвовать в подсчете на многих участках. Отсутствие точного описания честного подсчета голосов не может быть гарантией честных выборов», - сказал Милошоски.
В предварительном отчете миссии также отмечается, что выборы были несправедливыми, многие оппозиционеры не могли принять участие в выборах, поскольку отбывают сроки заключения или поражены в правах.
Отметим, ранее миссия наблюдателей от СНГ заявила, что считает выборы демократичными и отвечающими национальному законодательству.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, по результатам выборов в Палату представителей Национального собрания Беларуси были избраны 109 депутатов (в палате 110 мест).
В Новобелицком избирательному округе в Гомельской области пройдут повторные выборы.
По предварительным официальным итогам парламентских выборов в Беларуси, в Палату представителей не прошел ни один оппозиционер.
фото: gazetaby.com
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