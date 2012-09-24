Приговор Волге до сих пор не объявлен – судьи 2 часа не выходят в зал

{1-} Заседание Шевченковского райсуда Киева по вынесению приговора экс-главе Госфинуслуг Василию Волги до сих пор не началось. Коллегия судей почти 2 часа не выходит в зал.

Как ранее сообщалось, данное заседание было перенесено с 11.00 понедельника на 14.00 без объяснения каких-либо причин, сообщает «Интерфакс-Украина».

На данный момент в зале суда находятся Волга и остальные подсудимые, проходящие в этом деле, их защитники, родственники, журналисты и др. Всего в зале суда около 30-40 человек, помещение заполнено полностью.

При этом коллегия судей до сих пор не вышла в зал, чего все ждут с 14.00.

Ранее «Главред» сообщал, что Волга был задержан 19 июля 2011 года. 21 июля стало известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.368 ч.3 Уголовного кодекса по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долл. по предварительному сговору лиц.

Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Госфинуслуг в связи «с нарушением присяги госслужащего».

Гособвинение просит суд приговорить Волгу к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

фото: gazeta.ua

Новости по теме:

Суд перенес оглашение приговора Волге

Волга сказал последнее слово: виноват, но не во всем

Волга готовит последнее слово, а его подельники уже раскаялись

Волге грозит шесть лет тюрьмы

Василий Волга после освобождения будет выращивать капусту