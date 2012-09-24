Виталий Кличко опроверг информацию о своем уходе из бокса

{1-} Виталий Кличко опроверг свой уход из профессионального бокса.

Об этом политик заявил на своей странице в Facebook, передает «Интерфакс-Украина».

«Нахожусь в предвыборном туре по Украине. И приехал в Донецкую область точно не для того, чтобы завершить спортивную карьеру :) Уже немного устал от вопроса: когда же это произойдет? Неоднократно заявлял, что когда приму такое решение, обязательно сообщу об этом на отдельной пресс-конференции», - написал он.

Отдельно Виталий Кличко подчеркнул, что сейчас речи о завершении спортивной карьеры не идет.

«И сейчас о завершении моей карьеры в спорте речь пока не идет. Извините, если не достаточно акцентировал на этом на пресс-конференции в Донецке, которую цитируют в СМИ», - заявил боксер.

Также информацию об уходе Кличко из спорта подтвердила и его пресс-секретарь.

На вопрос, правдива ли новость о завершении боксером спортивной карьеры Оксана Зиновьева ответила: «Не правда. Я была на той пресс-конференции, где это было сказано. Было сказано не совсем так. У нас периодически появляются (новости): кто как понял, так и написал. Виталий неоднократно заявлял, что объявит об уходе из спортивной карьеры на специальной пресс-конференции. Это была просто его политическая пресс-конференция в Донецке, потому что сейчас мы находимся в туре. Поэтому то, что сейчас напечатано в интернете, не соответствует действительности», - рассказала она.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения об уходе Виталия Кличко из профессионального бокса.

На пресс-конференции в Донецке политик заявил: «Я не собираюсь боксировать. Есть брат, который абсолютно похож на меня и более талантлив, более молод».

фото: klichko.org

Новости по теме:

Виталий Кличко заявил о завершении спортивной карьеры

Ради боя с Виталием Кличко Хэй восстановит боксерскую лицензию

Президентский рейтинг возглавили Янукович и Кличко

Кличко: власть объявила войну объективной журналистике