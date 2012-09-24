За три дня новый iPhone 5 купили уже 5 миллионов человек

За первый уикенд после старта продаж нового iPhone 5 компания Apple распродала более 5 млн этих культовых устройств.

Об этом в понедельник, 24 сентября, рассказали в самой компании, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Спрос на iPhone 5 - невероятный, и мы работаем над тем, чтобы каждый желающий приобрести новую модель смартфона получил ее как можно скорее», - заявил главный исполнительный директор Apple Тим Кук.

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По его словам, покупателей оказалось больше, чем рассчитывали в компании до старта продаж, который состоялся в минувшую пятницу.

Ранее «Главред» сообщал, что новая операционная система iOS 6 вышла 19 сентября, а новый iPhone поступил в продажу два дня спустя.

Смартфон iPhone 5 еще до поступления в продажу вызвал огромный ажиотаж среди покупателей – на него поступило более двух миллионов предзаказов, в два раза больше, чем на iPhone 4S, вышедший год назад.

От предыдущей модели iPhone 5 отличается увеличенной диагональю экрана, поддержкой сетей LTE и металлическим корпусом.

Фото: engadget.com

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