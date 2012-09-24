В храме РПЦ начат сбор подписей за воссоединение России, Украины и Беларуси

{1-} 21 сентября в Москве в одном из храмов РПЦ открылся сбор подписей за всенародный референдум по вопросу о воссоединения России, Украины и Беларуси. Подписание хартии о воссоединении было приурочено к очередной годовщине победы на Куликовом поле.

Об этом со ссылкой на главу отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволода Чаплина сообщает «Интерфакс-Украина».

Перед подписанием хартии ее инициаторы зашли в храм Святителя Николая на Трех горах, настоятелем которого является Чаплин, и обратились к Богу с молитвой о даровании успеха в деле объединения братьев-славян.

Авторы идеи считают, что разъединение русских, украинцев и белорусов было совершено вопреки воле народа и теперь препятствует его свободному развитию и благополучию.

«Мы, наследники тысячелетней истории и великой цивилизации, опыта созидания, добрососедства, воинской доблести и сотрудничества наших предков, объединенные общей культурой и совместной деятельностью по обустройству и защите нашей земли, при воссоединении возьмем все самое лучшее из практического опыта нашего народа», - говорится в хартии.

«Воссоединяясь, мы полагаем в основу нашего бытия и развития миролюбие и мораль, веру в добро, принципы фундаментальной справедливости, равенства, достоинства, стремление к счастью и благополучие нашего единого народа. Наше развитие и будущее будет строиться на взаимоуважении с другими народами, взаимообогащая наши культуры и делая жизнь лучше, комфортнее и безопаснее», - сказано в документе.

Хартия открыта для подписания всеми заинтересованными гражданами, организациями и общественными объединениями. Она содержит обращение к президентам трех славянских республик с предложением о содействии в подготовке и проведении всеобщего референдума о воссоединении народа и созданию конфедерации.

В хартии особо оговорено, что к этой конфедерации могут присоединиться и другие страны.

Ранее «Главред» сообщал, в России не только задумываются о воссоединении с Украиной Беларусью. За последние 20 лет число россиян, верящих в царствие небесное и существование ада, почти удвоилось. Если в 1991 году в них верили около 30%, то сейчас таких уже больше половины.

фото: ovco.org

Новости по теме:

РПЦ обвинили в покушении на Конституцию России

В РПЦ потребовали от верующих десятину

На патриарха Кирилла подали в суд за лихоимство и сожительство

Украина должна объединиться с Россией и Беларусью - регионал