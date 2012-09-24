Суд признал Волгу виновным - СМИ

{1-} Шевченковский райсуд Киева, который с опозданием на два часа открыл свое заседание по делу экс-главы Госфинуслуг Василию Волги, признал чиновника полностью виновным, несмотря на то что он не признал своей вины.

В зале присутствуют подчиненные Волги, его жена и дочь, сообщает «Обозреватель».

Ранее «Главред» сообщал, что Волга был задержан 19 июля 2011 года. 21 июля стало известно, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.368 ч.3 Уголовного кодекса по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долл. по предварительному сговору лиц.

Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Госфинуслуг в связи «с нарушением присяги госслужащего».

Гособвинение просило суд приговорить Волгу к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

фото: gazeta.ua

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