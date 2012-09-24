Настоятель Лавры попросил Януковича «обуздать сумасшедших журналистов»

{1-} Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел (Лебедь) обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой «обуздать сумасшедших журналистов».

Об этом сообщает официальный сайт Лавры.

«Я обращаюсь к Президенту Украины, председателю Верховной Рады с просьбой наконец, принять какие-то меры в отношении сумасшедших журналистов. Подчеркиваю – к сумасшедшим журналистам – не ко всем. Если у нас творится такое беззаконие, нужно наводить порядок», – говорится в его обращении.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня на территории Киево-Печерской Лавры произошел инцидент с участием настоятеля Павла и журналистки Ксении Карпенко, которая пыталась взять комментарий для статьи о материальной жизни Церкви.

Журналистка обвинила митрополита в грубом поведении: «грубо отвечал ... потом начал выкручивать руки и забрал мобильный телефон».

В свою очередь, митрополит Павел представил другую версию инцидента: «Во время богослужения две журналистки ходили вокруг храма и спрашивали обо мне, о моем помощнике. Затем они ждали меня под домом. Одна из них с фотоаппаратом на расстоянии фотографировала меня, а вторая снимала на камеру телефона и скрытую камеру. Журналист поставила мне вопрос: «Скажите, откуда Церковь берет деньги?» Я ответил, что не уполномочен от имени Церкви обсуждать с ней эту тему. Тогда журналистка запрыгнула в мою машину. Я пытался препятствовать этому, в результате чего она поцарапала мне руки, потом она начала драться, поэтому мне пришлось вызвать милицию. Крайней дерзостью после всего, что произошло стали слова журналистки, обращенные ко мне: «А где Ваше смирение?».

Отметим, что митрополит Павел является депутатом Киевсовета от Партии регионов.

фото: golosua.com

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