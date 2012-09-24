В Чехии арестованы распространители нелегального алкоголя

{1-} В Чехии арестованы двое подозреваемых в организации сбыта контрафактного алкоголя, в результате употребления которого умерли 25 человек.
Об этом заявил прокурор города Золин Роман Кафка, сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, «открыто расследование в отношении двух подозреваемых в создании угрозы общественной безопасности».
По данным прокуратуры, подозреваемые намеренно произвели высокотоксичную смесь метанола и этанола и передали ее дистрибьютору спиртных напитков, зная о том, что смесь будет добавлена в алкоголь, предназначенный для продажи.
В случае признания арестованных виновными им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, число погибших в Чехии составило 25 человек, еще около 40 человек находятся в больницах.
Фото rbn.cc
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