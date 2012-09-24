Телеканал ТВі погасил налоговый долг в 4 миллиона

{1-} Телеканал ТВі 24 сентября оплатил Государственной налоговой службе 4 миллиона 98 тысяч 451 гривен долга.

Об этом сообщает сайт телеканала.

В сообщении указано, что за 10 дней сбора средств на погашение долга, который объявил телеканал, деньги перечислили почти 11 тысяч человек.

«На 16 часов 24 сентября мы собрали 2845 239,12 грн. Сегодня поступили средства от ВО «Батьківщина», которые Арсений Яценюк пообещал перечислить в пятницу. Из этих средств 1 253 211,88 грн мы заплатили налоговой. Еще 746 788,12 грн осталось у нас на счету как благотворительная помощь», - заявили на телеканале.

Также в сообщении отмечается, что благотворительный счет телеканала ТВі остается открытым в связи с тем, что государство не компенсировало телеканалу 6 млн грн за оплаченный НДС и понесенные каналом многомиллионные убытки в связи с отключением от кабельных сетей.

«Отключение нашего канала в кабельных сетях нанесло нам дополнительных миллионные убытки. Поэтому наш благотворительный счет остается открытым, и мы будем благодарны за ваши пожертвования», - утверждают представители канала.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 сентября глава государства Виктор Янукович поручил разобраться с ситуацией вокруг отключения телеканала ТВi.

Во исполнение этого поручения Нацсовет в течение 2 недель проведет мониторинг провайдеров, ретранслирующих телеканал ТВі.

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