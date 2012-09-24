Россия нашла кишечную палочку в украинских продуктах

{1-} Россия ввела режим усиленного лабораторного контроля поставок пищевой продукции с трех предприятий Украины из-за выявленных нарушений.

Об этом сообщает «Главком».

По словам чиновников Россельхознадзора, в партии сыра, произведенного на Хмельницкой маслосырбазе, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в партии мяса птицы с ООО «Комплекс «Агромарс» - сальмонеллы.

В партии сухого молока, выработанной предприятием «Рось» (филиал Роменского молочного комбината) были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

В отношении продукции этих предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля по показателям безопасности по выявленной группе риска, отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Напомним, 7 февраля российская сторона ввела запрет на ввоз в страну сыров некоторых украинских производителей из-за того, что продукция не соответствует техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию.

25 июня Роспотребнадзор разрешил возобновить поставки украинского сыра на российский рынок пятому заводу ЧП «Рось"» (филиал "Ахтырский сырокомбинат). Образцы партий сыра с этих заводов прошли в Роспотребнадзоре лабораторный контроль.

фото: segodnya.ua

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