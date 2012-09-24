Опубликованы фото стычки настоятеля Лавры с журналисткой

Опубликованы фотографии стычки настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла и журналистки Ксении Карпенко. Фото обнародовало издание «Корреспондент».

Как заявила журналистка, Павел «во время беседы грубо отвечал… потом начал выкручивать руки, и забрал мобильный телефон».

На фотографиях видно, как настоятель Лавры забирает телефон у журналистки и передает в руки молодому человеку в рясе. По информации журналистов, молодой человек после этого скрылся с телефоном в машине владыки.

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Затем журналистка попыталась вернуть телефон, забравшись в салоне автомобиля, чтобы вернуть телефон, но владыка при помощи находившейся рядом женщины силой вынудили девушку выйти из машины. Вернуть свой телефон ей так и не удалось.

В свою очередь, Павел заявил об «очередной информационной атаке журналистов» на Лавру и попросил Президента и председателя парламента защитить его от «сумасшедших журналистов».

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Фото: korrespondent.net

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