Волга приговорен к пяти годам тюрьмы

Шевченковский суд Киева объявил приговор Василию Волге – пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает ТСН.

Экс-глава Госфинуслуг был признан виновным в покушении на получение взятки и служебную халатность.

Кроме лишения свободы Волге запрещено три года занимать административные должности в организациях всех форм собственности.

При этом суд не поддержал требование обвинения относительно конфискации имущества Волги.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Волга был задержан 19 июля 2011 года и обвинен в покушении на взятку в полмиллиона долларов от главы кредитного союза.

Позже чиновника также обвинили в растрате 50 тысяч гривен. Еще одним пунктом обвинения стал незаконный прием на роботу водителя Виталия Присяжнюка.

Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Госфинуслуг в связи "с нарушением присяги госслужащего".

В своем последнем слове Волга просил суд оправдать его в части обвинения, которая касалась взяточничества и признал свою вину в части служебной халатности.

Отметим, что обвинение просило суд приговорить Волгу к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

фото: gazeta.ua

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