В Израиле экс-премьер смог избежать тюрьмы

{1-} В Израиле экс-премьер Эхуд Ольмерт приговорен к одному году тюрьмы условно и штрафу в размере 40 тысяч шекелей по обвинению в обмане общественного доверия в так называемом «деле об инвестиционном центре».

Соответствующее решение вынес окружной суд Иерусалима, сообщает NEWSru Israel.

В рамках этого дела политик обвинялся в том, что он, занимая пост министра промышленности и торговли, вмешивался в решения работающего при министерстве центра инвестиций по проектам, курируемым его другом, адвокатом Ури Месером.

Судья, которая вела процесс, отметила, что приговор мог бы быть гораздо строже, если бы Ольмерт не покинул кресло премьера.

фото: jerusalemshots.com

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