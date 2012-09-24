Уличных гонок не было, чиновник Минэкономики погиб в ДТП - милиция

{1-} Чиновник Минэкономики Сергей Чекашкин погиб в ДТП, не связанном с уличными гонками.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает Радио «Свобода».

В настоящее время милиция ведет расследование обстоятельств аварии, возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Бориспольской трассе.

«У милиции на сегодняшний день нет оснований считать, что это были гонки или какие-то соревнования», - заявил глава пресс-службы МВД Николай Жукович.

Опубликованы подробности, фото и видео смертельных гонок в Киеве

В то же время милиционер отметил, что в рамках уголовного дела предстоит выяснить, могли ли на Бориспольской трассе происходить такие гонки.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ДТП на Бориспольском шоссе разбилась машина Dodge Viper SRT10, в которой погибли два человека, один из которых - Сергей Чекашкин, директор департамента финансовой политики Минэкономразвития.

По некоторым данным, авария произошла во время незаконных автогонок.

Как рассказали свидетели ДТП, гонки сначала проходили на улице Бажана, а после вмешательства милиции – на Бориспольской трассе.

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