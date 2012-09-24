Прокурор, погибший под Винницей, расследовал дела Ющенко и Гонгадзе

{1-} Заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин, который сегодня погиб в ДТП, был участником расследования дел об отравлении Виктора Ющенко и убийства Георгия Гонгадзе.

Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру передает «Сегодня».

Шубин в должности старшего следователя по особо важным делам, а затем отдела, вел резонансные уголовные дела.

В частности, именно он, расследуя смерть Гонгадзе, допрашивал генерала милиции Алексея Пукача, когда того первый раз задержали в 2003 году, а затем отпустили по решению суда.

Также он расследовал отравление диоксином кандидата на пост главы государства Виктора Ющенко.

Несколько лет назад, будучи начальником Главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ, «Шубин якобы попросил должность с меньшим объемом работы».

Последние годы он был заместителем прокурора Винницкой области, хотя его семья оставалась в Киеве. По предварительным выводам экспертов, за рулем у Шубина произошел инфаркт.

«А я сомневаюсь в случайности ДТП – враги у него были», - заявил бывший следователь, который просил не называть его фамилии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 24 сентября на автотрассе «Житомир - Винница – Могилев-Подольский» погиб заместитель прокурора Винницкой области Роман Шубин.

Возвращаясь из Киева на своей «Хонде», на подъезде к Виннице он на большой скорости врезался в груженый КамАЗ, который шел впереди.

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