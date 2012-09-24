Кабмин разрешил пограничникам продать самолеты и катера

{1-} Кабмин разрешил Пограничной службе продать часть армейского имущества.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В частности, пограничники смогут продать корабль морской охраны «Дунай» 1942 года, а также самолеты, вертолеты, и реактивно-бомбовые установки.
Распоряжением Кабмина утвержден перечень армейского имущества которое может быть отчуждено.
Госпогранслужба может «осуществлять отчуждение отмеченного в списке имущества в соответствии с положениями о порядке отчуждения и реализации военного имущества ВС Украины на конкурентных принципах».
Отметим, что в списке имущества, подлежащего отчуждению, указаны 2 самолета, 5 вертолетов, 10 катеров, 2 реактивно-бомбовых установки, 4 торпедных аппарата, 3 тысячи алюминиевых вилок и 1500 алюминиевых чайников.
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