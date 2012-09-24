Защита Волги готовится к апелляции

{1-}Защита экс-главы Государственной комиссии Украины по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги намерена тщательно изучить приговор и только потом принимать решение о подаче апелляции. Об этом сообщил адвокат подсудимого Евгений Солодко, сообщает УНН.

"Мы получим текст приговора, его вдумчиво изучим, вместе с Василием Волгой, и тогда будем принимать окончательное решение о подаче, или непредставлении (апелляции - ред.). Если мы будем подавать апелляцию, то наша позиция остается неизменной: за взятки Волга невиновен. Взятку брали под него, используя его фамилию", - сказал он.

В свою очередь Волга подчеркнул, что для него не было неожиданностью решение суда.

"5 лет, это практически то, что хотела прокуратура", - прокомментировал он. Он также подтвердил намерение обжаловать решение суда.

Волга отметил, что пока не думал над тем, чем будет заниматься, если приговор оставят в силе и ему придется отбыть срок в тюрьме.

Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева приговорил Василия Волгк к пяти годам тюрьмы с запретом на три года занимать административные должности в организациях всех форм собственности.

Как сообщал «Главред» ранее, Волга был задержан 19 июля 2011 года и обвинен в покушении на взятку в полмиллиона долларов от главы кредитного союза.

Позже чиновника также обвинили в растрате 50 тысяч гривен. Еще одним пунктом обвинения стал незаконный прием на роботу водителя Виталия Присяжнюка.

Президент Виктор Янукович указом от 25 июля 2011 года уволил Волгу с должности главы Госфинуслуг в связи «с нарушением присяги госслужащего».

В своем последнем слове Волга просил суд оправдать его в части обвинения, которая касалась взяточничества и признал свою вину в части служебной халатности.

Отметим, что обвинение просило суд приговорить Волгу к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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