В ПР говорят, что не планируют второго государственного

{1-}Партия регионов уважает Конституцию и пока не инициирует предоставление русскому языку статуса второго государственного. Законопроект Александра Черноморова является личной инициативой его автора, а не позицией партии. Такое мнение выразил нардеп-регионал Владимир Олийнык.
«Это его (Александра Черноморова - ред.) личная инициатива, возможно, депутат имеет собственное виденье. Но мы с уважением относимся к Конституции и понимаем, что подобные изменения возможны лишь после прохождения всех конституционных процедур и наличия 300 голосов в сессионном зале», - отметил Олийнык, пишет Укринформ.
Олийник при этом признал, что в программе Партии регионов есть тезис о стремлении в будущем предоставить русскому языку статус второго государственного. Однако, по его словам, это довольно долгий законодательный процесс, которому должно предшествовать разъяснение такого шага в обществе.
«Для этого шага нужно изменить мировоззренческие позиции в Украине, нужно не стесняться и ехать, например, во Львов, Тернополь», - предложил регионал.
Он также отбросил возможность приравнивания статуса русского языка к украинскому. «Такого понятия, как «приравнять» - не существует. Ничего никуда не приравнивается. Нужно лишь вносить изменения в Конституцию, а это - 300 голосов, которые в настоящий момент найти проблематично», - отметил он.
Владимир Олийнык также подчеркнул, что Президент не подпишет подобный закон, если он будет противоречить Конституции Украины.
Как сообщал Главред, 24 сентября на официальном сайте ВР появилась информация о регистрации законопроекта Александра Черноморова №11243 "О внесении изменений в Закон Украины "О принципах государственной языковой политики" (относительно усиления защиты языковых прав русского и русскоязычного населения Украины)".
Автор законопроекта предлагает признать русских коренным народом Украины и предоставить русскому языку статуса государственного языка наравне с украинским.
Фото ostro.org
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