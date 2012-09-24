В Иране испытали ракеты класса земля-воздух

{1-}Иран провел испытания ракет класса земля-воздух средней дальности. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Испытание новой системы ПВО Раад прошло успешно", - говорится в сообщении на сайте иранской военной организации, сообщает Интерфакс

Как сообщал «Главред» ранее, что Израиль заявил о начале работ по улучшению качеств баллистической ракеты «Эрроу-2». Разработка улучшений совместно израильскими и американскими специалистами.

Эти заявления прозвучали на следующий день после сообщений из Ирана - об успешном испытании баллистической ракеты малой дальности «Фатех-110».

В январе Иран успешно провел испытания двух ракет дальнего радиуса действия.

Напомним, 16 сентября Биньямин Нетаньяху премьер Израиля заявил, что Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.

Накануне, командующий аэрокосмическими силами иранских частей ВС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что Удар Израиля по Ирану может, в конечном счете, привести к третьей мировой войне

фото: trend.az

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