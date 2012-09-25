Порошенко: закон о "клевете" - безумие

{1-}Введение уголовной ответственности за клевету - это инструмент давления на средства массовой информации. Такое мнение высказал министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, передает УНИАН.

“Это безумие... Я считаю, что это является инструментом давления на средства массовой информации. Для меня как для гражданина это категорически неприемлемо”, - сказал Порошенко.

Он также отметил, что авторы законопроекта должны нести политическую ответственность за свою инициативу.

Напомним, 18 сентября украинский парламент одобрил в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения.

Ранее «Главред» сообщал, что председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Павел Коваль заявил: закон о клевете угрожает свободе слова в Украине.

В свою очередь, советник Президента Анна Герман заявила, что Закон о клевете в своем нынешнем виде не имеет права на существование и Президент Янукович никогда не согласится поставить под ним свою подпись.

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