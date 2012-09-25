В Италии пассажирский поезд протаранил грузовик: есть жертвы

Столкновение скоростного пассажирского поезда с грузовиком произошло близ города Бриндизи юге Италии. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, один человек погиб и еще 25 пострадали.

Водитель грузовика выехал на рельсы, проехав под закрывающийся шлагбаум. В результате приближавшийся поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, а машинист скончался на месте. Несколько пострадавших пассажиров были госпитализированы.

Водитель грузовика - 26 летний выходец из Румынии - был арестован, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

По словам полицейских, мужчина в первую очередь думал о собственной безопасности и пренебрег безопасностью пассажиров скоростного поезда. Он мог доехать до второго шлагбаума и таким образом активировать устройство, которое автоматически остановило бы поезд и аварии удалось бы избежать.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 сентября, в Латви произошла авария в которой пострадали 17 украинских спортсменов. В попавшем в ДТП автобусе ехала сборная Украины по самбо.

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