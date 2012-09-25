Украина близка к безвизовому режиму с ЕС - Хорошковский

{1-}За прошедшие несколько месяцев Украина смогла продвинуться вперед по ряду направлений практического сотрудничества с Европейским Союзом. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Хорошковский отметил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по введению безвизового режима с ЕС.
«Мы вышли на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по введению безвизового режима с ЕС. Правительством принята Концепция реформирования системы управления государственными финансами, Конституционная ассамблея поддержала обращение КМУ к Президенту Украины относительно внесения в ВРУ законопроекта касательно расширения полномочий Счетной палаты», – заявил он.
По словам Валерия Хорошковского, вместе эти решения позволяют значительно продвинуться вперед в достижении европейских стандартов по ряду важных направлений государственного управления.
Он также сообщил, что продолжается техническая работа по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.
«Мы активно выполняем наши обязательства в рамках Договора об Энергетическом сообществе. Поэтому нам есть о чем общаться с коллегами в Европейской комиссии. Надеюсь, по результатам визита нам удастся дать толчок дальнейшему развитию нашего сотрудничества», – заявил первый вице-премьер.
Напомним, сегодня Валерий Хорошковский находился с рабочим визитом в Брюсселе.
Напомним, ранее на встрече с вице-премьером, министром экономики Республики Польша Вальдемаром Павляком первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что Соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим – три фактора, которые сделают процесс евроинтеграции Украины необратимым.
«Мы вышли на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по введению безвизового режима с ЕС. Правительством принята Концепция реформирования системы управления государственными финансами, Конституционная ассамблея поддержала обращение КМУ к Президенту Украины относительно внесения в ВРУ законопроекта касательно расширения полномочий Счетной палаты», – заявил он.
По словам Валерия Хорошковского, вместе эти решения позволяют значительно продвинуться вперед в достижении европейских стандартов по ряду важных направлений государственного управления.
Он также сообщил, что продолжается техническая работа по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.
«Мы активно выполняем наши обязательства в рамках Договора об Энергетическом сообществе. Поэтому нам есть о чем общаться с коллегами в Европейской комиссии. Надеюсь, по результатам визита нам удастся дать толчок дальнейшему развитию нашего сотрудничества», – заявил первый вице-премьер.
Напомним, сегодня Валерий Хорошковский находился с рабочим визитом в Брюсселе.
Напомним, ранее на встрече с вице-премьером, министром экономики Республики Польша Вальдемаром Павляком первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что Соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим – три фактора, которые сделают процесс евроинтеграции Украины необратимым.