Эксперты сомневаются в справедливости приговора Волге

{1-} Экс-глава Госфинуслуг Василий Волга, который 24 сентября был признан виновным в покушении на получение взятки и служебную халатность и был приговорен в 5 годам тюрьмы, получил несправедливый приговор.

Об этом в своем комментарии изданию «Коммерсантъ-Украина» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Он (Волга – Ред.) не брал взятку, есть только намек на нее. Если бы его взяли на горячем, это могло быть рассмотрено в качестве доказательства. Но поскольку самой взятки не было, а было только намерение, то этот приговор выглядит как политическое решение. Подозрения на криминал есть в действиях многих чиновников»,— считает эксперт.

Однако, по мнению Карасева, для чиновников это дело уроком не станет.

«Одно дело, когда возбуждают судебные дела по кандидатам в депутаты, но Волгу арестовали задолго до выборов. О том, что там не все в порядке, и в ведомстве вымогали деньги, я слышал от разных бизнесменов»,— заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Ранее «Главред» сообщал, что защита Волги уже заявила о намерении подать апелляцию на несправедливый, по ее мнению, приговор суда.

фото: gazeta.ua

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