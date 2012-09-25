Украине грозит «шинная война» с Бразилией

{1-} В Бразилии открыты два антидемпинговых расследования, касающихся украинской продукции - горячекатаного проката и пневматических шин. Это может полностью закрыть бразильский рынок для отечественного бизнеса.

Для решения ситуации в Бразилию отправилась делегация под руководством первого зама главы Минэкономики Анатолия Максюты, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

«Мы должны доказать, что не проводим демпинговую политику, поэтому введение антидемпинговых защитных мер в отношении нашей продукции неоправданно»,— заявил глава Минэкономики Петр Порошенко.

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Издание сообщает , что в Бразилии в мае было открыто расследование в отношении плоского горячекатаного проката из Украины, России, Южной Кореи, ЮАР, Китая и Австралии.

А в июле расследование было начато в отношении пневматических шин из Украины, Южной Кореи, Таиланда и Тайваня. В случае признания факта демпинга на ввоз этой продукции будут введены заградительные пошлины. Их размер не оглашается, но, по информации издания , в отношении шин он может составить 190%.

Ситуация усугубляется тем, что 4 сентября палата внешней торговли Бразилии приняла решение о временном — сроком на 12 месяцев с возможностью пролонгации на год — введении 25-процентной защитной пошлины на 100 товарных позиций. Решение, принятое в рамках ВТО, до сих пор не обнародовано.

В прошлом году наблюдался двукратный рост экспорта украинского плоского горячекатаного проката в Бразилию. При таможенной ставке в 12% поставки проката выросли с 16,6 млн долл. до 33,3 млн. долл. По итогам семи месяцев этого года объемы экспорта составили 13,8 млн долл. Экспорт пневматических шин (нынешняя ставка —16%) в прошлом году вырос с 9,3 млн до 11,7 млн долл, а по итогам семи месяцев нынешнего года упал до 3,5 млн долл.

Ранее «Главред» сообщал, что экономика Бразилии является одной из крупнейших в мире, занимая 6-е место по объему ВВП и даже опередила экономику Великобритании.

фото: globalgamejam.org

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