Мистика в зоне Луценко: от слов на «Б» ломается телефон

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который около месяца находился в карантине Менской колони, не может произносить по телефону слова на «б», сообщает «Сегодня».

Как рассказала пресс-секретарь «Нашей самообороны» Лариса Сарган с телефонной связью творится мистика.

«Он звонил, чтобы продиктовать свои тезисы. Доходя до слов БЮТ либо «Батьківщина», он лишь произносил первую букву «Б», и сразу прерывалась связь. И так раз 15—20. А последние полторы недели со связью вообще были проблемы — телефоны работали с перебоями», - рас сказала Сарган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюремщики объяснили, почему в колонии Луценко не работает телефон

Кроме того, в одном из недавних писем из тюрьмы Луценко сообщил, что ему поручат клеить почтовые конверты: «Для рукавиц, о которых говорили, что их будет шить Луценко, как ему сказали, нет брезента».

Ранее «Главред» сообщал, что Луценко заявил: он готов работать с заключенными и не ждет привилегий. А рукавицы, которые он будет шить, станут хорошим агитационным материалом.

Новости по теме:

Защита пожалуется в Евросуд, что тюремщики подслушивают их разговоры с Луценко

В колонии Луценко приравняли к пожизненно заключенным – адвокат

Жена Луценко: здоровье мужа в колонии ухудшилось

Троим депутатам провели экскурсию по колонии Луценко

На зоне Луценко остригли и отправили драить шваброй пол

В колонии Луценко поменяли начальство и ужесточили режим