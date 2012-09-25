У Луценко рассказали о его 4 шприцах «на крайний случай»

{1-} У экс-министра внутренних дел Юрий Луценко, чье здоровье ухудшилось за время пребывания Менской колони, с собой имеется 4 укола с обезболивающим. Об этом пресс-секретарь «Нашей самообороны» Лариса Сарган рассказала «Сегодня».
По словам Сарган, если в первые дни в колонии Луценко был доволен условиями и называл их почти санаторными по сравнению с «бетонным мешком СИЗО», то теперь экс-министр стал плохо себя чувствовать: «У него открылись 4 язвы. Но на крайний случай у Юрия Витальевича есть с собой 4 укола с обезболивающим».
Однако тюремщики говорят, что поводов для тревоги у Луценко нет. «Юрий Луценко находится под постоянным наблюдением медперсонала. Каких-либо жалоб, пожеланий и заявлений в адрес администрации колонии от осужденного не поступало», — сообщил пресс-центр Госпенитенциарной службы.
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Кроме того, тюремщики не отрицают проблемы с телефонной связью: «Из-за повреждения телефонного кабеля связь в охраняемой зоне не работает. Ведутся ремонтные работы, окончание запланировано на 26 сентября».
Ранее «Главред» сообщал, что Луценко сидит с 4 соседями — на пятерых у них спальня в 36 «квадратов», кухня, комната отдыха, душевая и прогулочный дворик. Как рассказали нам заключенные колонии, один из соседей Луценко — бывший военный инструктор, который отбывает наказание за допущенную на полигоне оплошность, еще один — бывший милиционер, который работал в элитном поселке под Киевом, о двух других точной информации нет.
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