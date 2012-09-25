«Выборочное правосудие» и Тимошенко помогли судебной системе - Хорошковский

{1-} Позиция Еврокомиссии о порядке судебного преследования в Украине экс-премьера Юлии Тимошенко довольно последовательна, а ее дело помогло уголовной юстиции быстро пройти путь преобразований.

Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский в эфире телеканала ICTV, комментируя позицию Европейской комиссии по освобождению Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

«Позиция Еврокомиссии в этом плане она достаточно последовательная», - отметил он.

«С другой стороны мы говорим не только о деле Тимошенко, мы говорим о проблеме, которую мы называем «выборочное правосудие». И именно этот аспект является ключевым, потому что, конечно, каким бы не высоким и не уважительным было лицо бывшего премьер-министра Украины, все же наша задача создать условия, прежде всего, законодательного характера, которые сделают невозможным вообще подобные ситуации, или добавят уважения в украинскому суду», - уточнил вице-премьер.

При этом отвечая на вопрос, признает ли он, что к Тимошенко было применено «выборочное правосудие», Хорошковский уточнил: «Я говорю только то, что к Тимошенко применялось устаревшее правосудие. То есть та ситуация, и та судебная система, которая была сформирована в течение последних 20 лет, после Советского Союза».

«На сегодняшний день, именно благодаря такому вниманию, в том числе и к делу Тимошенко, хотя не только благодаря этому делу, мы прошли достаточно быстро путь преобразований уголовной юстиции, который фактически снял введения в действие нового Уголовно-процессуального кодекса, мы увидим новую страну. Я уверен в этом», - подытожил он.

Ранее «Главред» сообщал, что ЕК довольно серьезно отслеживает ситуацию по Тимошенко и требовала объяснить, что происходит с экс-премьером, особенно, когда сообщалось об ее избиении в колонии.

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