В Грузии заключенные еще одной тюрьмы рассказали о пытках

{1-} В Грузии заключенные Ксанской колонии, расположенной недалеко от Тбилиси, заявили об избиениях и пытках.

Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

Несколько человек, отбывающих наказание в данной колонии, по телефону рассказали о пытках журналистам телекомпании «9 архи».

По их словам, «в отдельных случаях сотрудники тюрьмы использовали электрошок», и якобы из-за пыток погиб один заключенный.

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Кроме того, заключенные «Старой зоны» Ксанской колонии написали на имя омбудсмена коллективную жалобу, «касающуюся нечеловеческого и унизительного обращения с ними». Эту жалобу подписали 526 человек.

Министерство по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии пообещало рассмотреть данный документ. В ведомстве уточнили, что заключенные жаловались на издевательства со стороны сотрудников и администрации учреждения, имевшие место «в прошлом».

В министерстве при этом подчеркнули, что все сотрудники Ксанской колонии, указанные в жалобе, уже освобождены от занимаемых должностей.

Отметим, что правозащитники ранее уже сообщали о пытках в данном учреждении. По поводу одного из инцидентов двухлетней давности, связанного с избиением заключенных, был получен запрос из Европейского суда по правам человека.

Жалобу, касающуюся издевательств в Ксанской колонии, заключенные данной тюрьмы подали в разгар скандала, связанного с другой тюрьмой.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 19 сентября в Грузии в эфире национального телевидения были показаны сюжеты о пытках в Глданской тюрьме.

Сразу после показа шокирующих кадров в Тбилиси и других городах Грузии начались акции протеста с требованием защитить права заключенных. Протесты продолжаются до сих пор.

В результате скандала уже подали в отставку глава МВД Грузии и министр по делам исполнения наказаний Хатуна Калмахелидзе.

фото: police.ge

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